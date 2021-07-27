Москва, , 16:08 — REGNUM Борьба внешних игроков за Тунис получила наглядное проявление в текущих волнениях в этой стране. Об этом 27 июля заявил заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев на телеканале «Россия 24».

«Тунис в течение долгого времени был неким таким островком стабильности, относительной стабильности. Во всяком случае, если посмотреть на соседнюю Ливию», — заявил Евсеев.

«Но за Тунис всегда шла активная борьба внешних игроков. И здесь я бы выделил несколько игроков: это, в первую очередь, Катар и Турция, которые всегда активно поддерживали «братьев-мусульман» — хочу сказать, их это партия присутствует в парламенте, который был закрыт, — и другие силу: ОАЭ, которые выступали за то, чтобы «братьев-мусульман» максимально ограничили в участии на политическом поле», — указал он.

Ранее в Тунисе на фоне массовых акций протеста президент страны Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента, после чего армия окружила здание парламента и государственного телевидения. Также президент объявил об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши и лишил неприкосновенности всех депутатов.