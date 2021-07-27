Киев, 27 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Российская сторона не забронировала на следующий месяц, как и на июль, новый объём прерываемой дополнительной мощности для транзита газа через территорию Украины.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Согласно данным Regional Booking Platform (торговая платформа, Венгрия), украинская сторона выставляла на аукцион транзитные мощности на июль объёмом 63,7 млн куб. м в сутки, но их не купили.

Напомним, поставщиком природного газа в ЕС является Газпром. С ГТС Украины у российской компании на этот год действует долгосрочное бронирование мощностей: 109 млн куб. м в сутки, общий объём — 40 млрд куб. м.

Дополнительных прерываемых мощностей Газпром в июле не запрашивал, как и в мае и в июне. Были забронированы только твёрдые мощности.