Воронеж, 27 июля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом из Минеральных Вод в московский аэропорт «Внуково», совершил экстренную посадку в международном аэропорту «Воронеж» днём 27 июля. Об этом сообщили в аэропорту.

Самолёт

Причиной экстренной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров — ему стало плохо с сердцем. После приземления в Воронеже пассажира госпитализировали.

Судя по онлайн-табло московского аэропорта, самолёт благополучно приземлился в аэропорту назначения в 15:22.