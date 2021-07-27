Киев, , 16:14 — REGNUM Украина стремится остановить обстрелы Донбасса раз и навсегда, но не видит такого желания со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров 27 июля в комментарии информационному агентству «Укринформ».

Гильзы. Донбасс Отряд Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

Он назвал так называемое «перемирие», действующее в Донбассе, «неидеальным» и не устраивающим официальный Киев.

Никифоров добавил, что Зеленский неоднократно выражал желание встретиться по этому поводу с президентом России Владимиром Путиным.

«Украина со своей стороны готова и стремится остановить обстрелы раз и навсегда, но пока что не видит аналогичного желания России», — сказал чиновник.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году по приказу из Киева, однако украинские власти, пытаясь избежать ответственности, стремятся бездоказательно представить Россию как сторону данного конфликта — неким «агрессором», который внезапно «напал» на Украину.

В действительности Россия является не участницей конфликта, а одной из стран, способствующих прекращению войны в Донбассе, помогающих Украине выполнить Минские соглашения.

Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за год действия «перемирия», ВСУ выпустили по территории ДНР и ЛНР около 11 тыс. боеприпасов.

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