Джидда, Саудовская Аравия, 27 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Генеральный консул Индонезии в Джидде обратился к индонезийским паломникам с призывом отложить посещение Мекки до улучшения эпидемиологической обстановки, сообщает Antara.

(сс) ziedkammoun Паломники в Мекке

«На данный момент лучше сначала отложить Умру, пытаясь вместе должным образом справиться с пандемией», — заявил генеральный консул Индонезии Эко Хартоно.

Совершаемое в любое время года паломничество (умра) разрешат с 10 августа 2021 года для жителей Саудовской Аравии и иностранных граждан.

Прямые рейсы разрешены из всех стран, кроме Индии, Пакистана, Индонезии, Египта, Турции, Аргентины, Бразилии, ЮАР и Ливана, которые должны пройти 14-дневный карантин в третьей стране перед прибытием в Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство религии Индонезии приняло решение не отправлять паломников для совершения хаджа 2021 году.