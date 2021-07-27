Москва, 27 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июля, котировки нефти на 15:05 по мск подрастают на 0,23%, достигая $74,67 за баррель марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Данные о высоком уровне спроса на черное золото в экономиках Китая и Индии несколько компенсируют опасения участников рынка, связанные с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире.

Количество работающих буровых установок в США всё ещё существенно ниже мартовских показателей, то есть, несмотря на существенный рост цен, американские нефтяники не спешат наращивать добычу.

Это дает высокие шансы на то, что дефицит нефти на мировом рынке сохранится, как минимум, до конца 2021 года. В то же время страны Европы и США, благодаря проведенной массовой вакцинации, переносят рост заболеваемости довольно спокойно.

Доля госпитализируемых небольшая, что дает шанс избежать новых локдаунов. Всё это побуждает нефтетрейдеров постепенно наращивать позиции.

Скорее всего, котировки нефти в ближайшие дни продолжат медленный подъём, как минимум, до выхода значимой статистики по экономике США во второй половине недели», — считает эксперт.

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