Уфа, 27 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Завод по переработке пластиковых бутылок намерены построить в Башкирии. Об этом 27 июля сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

(сс) Hans Пластиковые бутылки

По его словам, завод планируется построить в Благовещенске на территории бывшего Биохимкомбината, который был разорен в 90-х годах, а сейчас эта земля стоит по большей части заброшенной.

«Как раз сейчас всё здесь и будем облагораживать. Новое производство — ультрасовременное и экологически безвредное. Отходы будут не сжигать и захоранивать, а перерабатывать и заново использовать для производства товаров», — сообщил Назаров, уточнив, что ежегодно на заводе будет перерабатываться до 13 тысяч тонн сырья.

Он отметил, что здесь инвестор также намерен организовать производство флекса.

«Это мелкие кусочки пластмассы, которые используют при изготовлении пищевой упаковки», — пояснил Назаров, уточнив, что инвестор намерен начнет реализовывать проект уже в 2021 году, а начать производство — в 2028 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии создали Евразийский климатический консорциум.