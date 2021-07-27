Курган, 27 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Курганской области зафиксировали ещё 126 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 45 новых заразившихся выявлены в Кургане. Также такие случаи обнаружены ещё в ряде других муниципалитетов.

С начала пандемии в Зауралье зарегистрировали уже 25 376 случаев заражения, добавили в оперштабе.