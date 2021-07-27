Российские гимнастки выиграли командное многоборье на Олимпиаде в Токио
Токио, 27 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые награды в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Rp-online.de
Олимпийский флаг
Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»
В составе команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.
Серебро досталось американским гимнасткам. Замкнула тройку команда Великобритании.
Напомним, в предыдущий раз российские гимнастки побеждали в женском командном многоборье на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.