Токио, 27 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые награды в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rp-online.de Олимпийский флаг

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В составе команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Серебро досталось американским гимнасткам. Замкнула тройку команда Великобритании.

Напомним, в предыдущий раз российские гимнастки побеждали в женском командном многоборье на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.