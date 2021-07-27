Пермь, 27 июля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Прикамье крайизбирком выявил 16 претендентов на мандат в Заксобрании, гордуме Перми и муниципальных представительных органов, скрывших судимость. Всем им откажут в регистрации в качестве кандидатов, сообщает издание «Коммерсантъ».

Лучшим из лучших — мандат депутата. Советский плакат

По данным Избирательной комиссии Пермского края, в 2021 году на выборы выдвинулось в два раза меньше судимых кандидатов, чем на аналогичных выборах в 2016 году. На данный момент подтверждена судимость у 60 претендентов на депутатский мандат, среди них 28 кандидатов в Заксобрание и 13 — в Пермскую гордуму. Большинство судимых кандидатов (22 человека) выдвинула КПРФ. Среди самовыдвиженцев — 13 кандидатов с судимостями, отмечает СМИ.

Напомним, в сентябре 2021 года в Прикамье пройдут масштабные выборы — в Госдуму, Заксобрание и гордумы Перми, Кудымкара и Соликамска. На мандат депутата Госдумы претендуют 36 человек, краевого парламента — 1149 человек, Пермскую гордуму — 495 человек.