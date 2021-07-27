Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Выборы в органы местного самоуправления, которые должны пройти в Грузии в октябре, являются необычными, так как они будут ещё и референдумом о доверии граждан к действующей власти. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 27 июля заявил на брифинге председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Демс.

В Грузии Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР

«Насколько я понимаю, это будут местные выборы, но подобные национальному референдуму. Я такого нигде не видел, — сказал Демс. — Вы создаете нечто новое».

Он отметил, что считает сложившуюся ситуацию «странной», но не намерен в это вмешиваться. Глава ПАСЕ также призвал противоборствующие политические стороны в Грузии «уменьшить поляризацию» в стране и помнить, что политика должна улучать жизнь людей.

Напомним, если в ходе выборов в органы местного самоуправления в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» наберёт менее 43%, то ей придётся объявлять досрочные парламентские выборы в 2022 году. В «Мечте» пошли на такую уступку оппозиции, чтобы снизить напряжение между сторонами.

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