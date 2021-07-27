Москва, 27 июля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июля, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже прибавляет символические 0,06% торгуясь на уровне 73,69 рубля. Евро дорожает на ещё более скромные 0,4%, оставаясь чуть ниже 87 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Курс валюты

«Как предполагалось накануне, курс рубля к основным валютам продолжает консолидацию, не находя достаточных аргументов для движения вверх или вниз.

При этом волатильность снижается, что отчасти обусловлено традиционным для лета снижением торговой активности.

Несколько замедлившиеся в связи с сезонными факторами темпы инфляции в России снижают вероятность того, что Центробанк до конца 2021 года пойдет на новое повышение ключевой ставки.

В свете этого инвесторы не спешат вкладываться в рублевый долг. В то же время и для активной игры против рубля поводов нет — внешнеполитические риски существенно снизились по сравнению с весной, цены на российский экспорт остаются высокими.

Вышедшие накануне данные по рынку недвижимости США, оказавшиеся хуже ожиданий, свидетельствуют в пользу продолжения мягкой монетарной политики в США, что должно поддержать спрос на сырье.

Вероятно, в ближайшие дни существенных движений курса рубля к доллару и евро мы не увидим», — считает эксперт.

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