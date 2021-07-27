Москва, 27 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Один из посетителей ресторана на Новодевичьем проезде в Москве открыл стрельбу, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Цитата из к/ф «Грязный Гарри». Реж. Дон Сигел. 1971. США Стрельба

Как рассказала СМИ сотрудница заведения, компания не хотела покидать ресторан, на шум отреагировали жильцы дома. В посетителей плеснули водой, один из них достал пистолет и открыл стрельбу.

Женщина уточнила, что стрелявший «ничего не говорил, он еле ходил».