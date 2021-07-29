День Крещения Руси — все новости
Празднование Крещения Руси — общенациональный праздник, Крещение сформировало российскую государственность и государственность других стран исторической Руси.
Крещение Руси поместило нашу культуру в христианский контекст, во многом сформировало ее.
Крещение Руси — событие мирового масштаба, изменившее весь мир, выведшее на историческую арену наш народ.
Народы, вышедшие из киевской крещальной купели, продолжают оставаться едиными, несмотря на попытки их насильственно разделить.
Русская православная церковь объединяет народы, связанные Владимировым Крещением, где бы они ни проживали.
Равноапостольный князь Владимир является символом общего прошлого и будущего народов, проживающих на пространстве исторической Руси.
День Крещения Руси — праздник всех стран, существующих сегодня на земле исторической Руси.
День Крещения Руси — праздник всей Церкви, которая состоит из Русской, Украинской православных церквей, Православной церкви Молдавии, Белорусского экзархата, митрополичьих округов и т. д. Это праздник всей Церкви во главе с ее предстоятелем патриархом Кириллом.
Колокольный звон, который прокатится в полдень по местному времени по всем храмам и церквям стран исторической Руси, — символ их единения в торжестве.
С празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году началась новая эра церковно-государственных отношений. От разрушения исторической преемственности к ее восстановлению.
В России в День Крещения Руси во всех храмах, церквях и монастырях пройдут торжественные праздничные богослужения с совершением по окончании Литургии молебна по особому чину.
Ровно в полдень по местному времени в каждом храме и соборе Русской православной церкви прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!», что станет продолжением традиции, заложенной по благословению Святейшего патриарха Кирилла в 2012 году, когда волна единовременного перезвона впервые объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана.
Святейший патриарх Московский и всея Руси в День Крещения Руси совершит праздничную Литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
На Украине верующие начнут собираться в Киев для празднования Дня Крещения Руси. Их движение в Киев из всех уголков Украины покажет в ходе трехдневного круглосуточного телемарафона «1033 года Крещению Руси. Люди» телеканал «Первый независимый» («Перший незалежний»). Верующих будут сопровождать 50 съемочных групп.
Вся страна сможет увидеть вживую, как православные верующие готовятся к знаковому событию в своей жизни. Каждый зритель сможет почувствовать силу молитвы тех, кто пойдет по пути Крещения Руси.
Телемарафон на «Первом независимом», организованный телеканалом совместно с международной общественной организацией «День Крещения Руси», объединит верующих, которые будут идти в Киев, а священники канонической Украинской православной церкви в прямом эфире будут поддерживать молитвой и словом тех, кто повторяет путь своих предков.
Трансляция будет идти из открытых студий в Киево-Печерской лавре и на Владимирской горке. Зрители и гости телеканала в прямом эфире будут говорить о важности веры в современном мире. Каждый, кто встретит журналистов «Первого независимого» в эти дни на улицах страны, сможет выйти в прямой эфир и поделиться с ближними своими мыслями, верой и любовью.
27 июля 2021 года от памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру в Киеве начнется крестный ход, который пройдет в Киево-Печерскую лавру.
Крестный ход возглавят чудотворные иконы Пресвятой Богородицы и святыни, доставленные в Киев из разных уголков Украины. Ожидается прибытие на празднование в Киев Почаевской иконы Пресвятой Богородицы, Святогорской иконы Пресвятой Богородицы, Зимненской иконы Божией Матери и Касперовской иконы Божьей Матери. Также будет ковчег с мощами святого князя Владимира и другие святыни. Все святыни и днем, и ночью будут доступны для поклонения верующих в Киево-Печерской лавре до вечера 28 июля. У святынь постоянно будут совершаться акафисты и молебны.
В Киеве без инцидентов завершился крестный ход в честь годовщины Крещения Киевской Руси, сообщила 27 июля около 17:00 по местному времени патрульная полиция столицы Украины.
Как отметили силовики, полноценное движение транспорта в центре Киева восстановлено. Правонарушений в ходе мероприятия зафиксировано не было.
Полиция Киева подсчитала, что в массовых мероприятиях по случаю 1033-летия Крещения приняли участие около 55 тысяч граждан. При этом, по подсчётам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в крестном ходе в столице Украины приняли участие 350 тыс. человек.
Подробности в материале: Полиция в 7 раз «понизила» количество участников крестного хода в Киеве
28 июля 2021 года, в день равноапостольного князя Владимира и в День крещения Руси, в 9 утра в Киево-Печерской лавре начнется праздничная божественная литургия.
Во всех храмах Украины в этот день будут совершаться праздничные богослужения. А в 12:00 во всех храмах и церквях прозвучит праздничный перезвон-благовест «Слава тебе, Боже!».
В День крещения Руси патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин совершит божественную литургию в храме равноапостольного князя Владимира города Минска.
Во всех храмах и церквях прозвучит праздничный колокольный перезвон, состоятся праздничные богослужения.
Сегодня, 28 июля (15 июля по ст. ст.), День памяти равноапостольного великого князя Владимира (1015) — День Крещения Руси.
В этот день в первую очередь верующие вспоминают о Крещении Руси, состоявшемся 1032 года назад — в 988 году. На государственном уровне годовщина этого события уже в одиннадцатый раз будет отмечаться как День Крещения Руси.
«41% граждан Украины согласны с Путиным, что русские и украинцы — один народ. Ещё раз: 7 лет украинизации, русофобства, дискриминации русского языка так и не превратили Украину в тотальную анти-Россию. Нас очень много, хоть сегодня мы и чужие в своей стране. С днём крещения Руси, народ русский и украинский! Одна Русь — одна вера — один народ», — подчеркнул на своей странице в социальной сети Facebook украинский политологАлександр Скубченко.
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Лидер партии «Родина» депутат Госдумы Алексей Журавлёв сердечно поздравляет с Днем крещения Руси.
«Сердечно поздравляю русских, белорусов и украинцев, православных россиян и соотечественников за рубежом с замечательным праздником — Днем крещения Руси! Это великое событие имеет для всех нас не только абсолютную духовную ценность, но и колоссальное культурно-историческое значение. Напоминает нам об укорененном в веках национальном и цивилизационном единстве Русского мира, которое никаким врагам разрушить не под силу!» — отметил Журавлёв в Facebook.
Алексей Журавлёв. Duma.gov.ru
Красноярская епархия проведёт в соцсети «ВКонтакте» прямую трансляцию праздничного колокольного перезвона в честь Дня Крещения Руси.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем Крещения Руси и пожелал здоровья и всего наилучшего.
«Выбор, сделанный более тысячи лет назад святым равноапостольным князем Владимиром в пользу христианства, определил становление российской государственности, наш цивилизационный путь. Оказал решающее влияние на жизнь общества, развитие просвещения и культуры. На основе этого выбора формировались духовно-нравственные ценности и традиции, объединяющие многонациональную, многоконфессиональную Россию», — цитирует Володина сайт Госдумы.
День Крещения Руси, которое состоялось в Киеве 28 июля 988 года и связано с именем святого равноапостольного князя Владимира, отмечают в России.
Об этом: В России отмечают День Крещения Руси
Богослужения в честь Дня крещения Руси состоятся в каждом храме Ростовской области.
В полдень в храмах Саратовской области в день празднования Крещения Руси, 28 июля в рамках всероссийской акции будет совершен колокольный звон-благовест продолжительностью 15 минут, сообщает пресс-служба региональной епархии.
Об этом: В саратовских храмах в честь Крещения Руси совершат колокольный звон
День Крещения Руси является одной «из важнейших страниц в истории страны». Об этом говорится в поздравлении временно исполняющего обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны в Ульяновск эвакуирована Московская патриархия:
Подробности в материале: Врио губернатора Ульяновской области оценил значимость Дня Крещения Руси
«Сегодня День Крещения Руси. Это одно из ключевых событий отечественной и мировой истории. Оно определило развитие России как великой страны-цивилизации, которая объединяет многие народы», — написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: Глава Крыма: Крещение Руси — одно из ключевых событий истории
День Крещения Руси «имеет важное значение для каждого из нас», так как принятие христианства открывало путь к развитию государства и «ко спасению человека». Об этом говорится в поздравлении митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина, опубликованном на сайте митрополии.
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Православных жителей Пензенской области с Днем Крещения Руси поздравил врио губернатора Олег Мельниченко и подчеркнул, что значение этого эпохального события трудно переоценить.
Крещение Руси сыграло определяющую роль в укреплении русской государственности и самосознания древнерусской народности как единой нации, стало отправной точкой развития богатейшей культуры, формирования духовно-нравственных ценностей, отметил он.
Сегодня, 28 июля, в храмах Екатеринбургской митрополии прошли крещения — многие люди стремятся совершить это таинство именно в этот праздничный день. Так, традиционно, уже в 18-й раз, массовое крещение прошло на реке Чусовой. А в полдень все храмы митрополии совершили праздничные звоны — благовесты — в самые большие колокола.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления в связи с Днём Крещения Руси. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви Московского патриархата.
«Судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран. Особенно дорог этот праздник миллионам верующих Украины, ведь именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет Православия по всей Руси. Продолжая дело равноапостольного князя, Церковь и ныне мужественно несет миру свидетельство о Христе, прилагает активные усилия для совершения дел милосердия и духовного просвещения современников», — написал Кирилл в своём поздравлении.
Читайте подробнее: Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днём Крещения Руси
Президент Украины Владимир Зеленский выразил «разочарование» крестным ходом в Киеве.
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В Адмиральском сквере Владивостока 28 июля прошел праздничный концерт, посвященный Дню Крещения Руси.
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Игумен Антоний, настоятель Храма апостола Андрея Первозванного при штабе Тихоокеанского флота, поздравил приморцев с праздником — с Днём Крещения Руси.
27 июля, в канун празднования дня памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил всенощное бдение с чтением акафиста Крестителю Руси в Покровском кафедральном соборе в Барнауле.
Киевская Русь — это мать украинской истории, а все области страны и Крым — её «дети», а «дальним родственникам» не надо претендовать на историю Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, приуроченном ко Дню Крещения Руси.
Читайте подробнее: Зеленский назвал регионы Украины и Крым «детьми» Киевской Руси
Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин освятил купола главного собора Спасского женского монастыря. С этим событием прихожан и духовенство поздравил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.
В украинских социальных сетях обсудили крестный ход в Киеве в честь 1033-летия Крещения Руси, в котором приняли участие 350 тыс. человек.
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В Калуге на улице Чебышева на храм в честь святого равноапостольного князя Владимира установлена главка с крестом. При храме расположен духовный центр, где занимаются свыше 300 детей по духовно-патриотическому направлению.
Об этом: В Калуге на храм в честь святого князя Владимира установили крест
В День Крещения Руси Президентская библиотека на своём портале приглашает всех желающих ознакомиться с виртуальным туром по выставке «Хранить веру православную: история церковных музеев. К 1030-летию Крещения Руси», которая работала в историческом здании Синода на Сенатской, 3.
Благодаря экспозиции можно узнать, как удалось сохранить на протяжении веков уникальные церковные реликвии, почему возникла необходимость создания первых церковных музеев, как складывалась их судьба в разные периоды истории нашей страны, кто стоял у истоков этого большого и важного начинания.
На портале Президентской библиотеки можно изучить раритеты из Музея-древлехранилища Александро-Невской лавры и ризницы Смольного собора: предметы церковного быта
Сегодня, 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, а также в честь памятной даты Дня Крещения Руси в Приделе равноапостольного великого князя Владимира Нижнего храма Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации состоялось торжественное богослужение с совершением молебна по особому чину по окончании литургии. В церемонии приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, в полдень по местному времени, как и в каждом храме, соборе и церкви Русской Православной Церкви звучал колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».
В Астраханской области 28 июля, в День Крещения Руси, в 12:00 по местному времени по всем храмам и монастырям прокатилась волна колокольного звона. В полдень в каждом храме, соборе и монастыре РПЦ прозвучал колокольный звон «Слава Тебе, Боже!».
Подробности в материале: Астраханские храмы отметили День Крещения Руси колокольным звоном
В День Крещения Руси митрополит Феодосий совершил литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. После завершения богослужения и праздничного славления глава Тамбовской митрополии обратился к верующим с архипастырским словом.
Читайте подробнее: В День Крещения Руси в кафедральном соборе Тамбове прошла литургия
В Липецке в канун Дня Крещения Руси в библиотеке «Эрудит» открылась тематическая книжная выставка «Чтоб жили с верой, добротой…» На выставке представлены книги, в которых дается историческая оценка Крещения Руси как начала эпохи христианизации Древнерусского государства, жития святых, литература о храмах и монастырях, о христианских праздниках и обрядах, о духовных традициях православия.
Подробности в материале: В Липецке ко Дню Крещения Руси приурочили книжную выставку
Высокопреосвященнейший митрополит Тихон 28 июля возглавил престольные торжества в Князь-Владимирском храме. В честь престольного праздника был совершён крестный ход вокруг храма.
Читайте подробнее: Во Владимире в День Крещения Руси был совершён крестный ход
Эпоха святого равноапостольного князя Владимира стала ключевым периодом для государственного становления православной Киевской Руси. Принятие христианства повысило международный престиж страны, укрепило и расширило её связи с Византией, контакты с южнославянским миром и христианскими странами Запада, а также способствовало национальной консолидации, развитию культуры.
Духовный писатель, историк Никандр Левитский в работе «Важнейшие источники для определения времени крещения Владимира и Руси и их данные…» (1890) писал: «…Чем больше христианство входило, так сказать, в плоть и кровь русскаго народа, тем с большею благодарностию, большим благоговением воспоминалось имя крестителя земли русской. В сознании если не большинства русских людей, то лучшей части из них, подвиг, совершённый св. Владимиром, делал его равным апостолам, великому Константину, участником царства небеснаго».
По народным поверьям, 28 июля нужно было:
— утром помолиться и зажечь лампаду (считалось, что бесы 28 июля вспоминают, как Владимир крестил Русь, злятся и могут навредить человеку);
— окропить дом святой водой и натощак выпить её самому;
— женщинам полагалось как можно лучше отдохнуть;
— провести время с детьми, посвятить им время, обучая домашнему труду.
(по материалам МК.Ru)
Категорически запрещалось:
— выходить в поле (в народе верили, что 28 июля там разгуливает нечистая сила, которая может погубить человека);
— пользоваться серпом, косой и другими острыми предметами, в том числе и ножницами (тем, кто ослушается этого запрета, могло явиться «дурное предзнаменование», которое, как правило, сулило гибель кого-то из близких и непременно сбывалось);
— сквернословить и браниться (старожилы уверяли, что от этого в человека мог вселиться бес);
— затевать ссоры с домочадцами.
В Ульяновске в рамках празднования Дня Крещения Руси освятили купола главного Собора Спасского женского монастыря, который начали возрождать шесть лет назад.
Об этом: В Ульяновске освятили купола Спасского женского монастыря
В Ульяновске освятили купола главного Собора Спасского женского монастыря
Фото: ulgov.ru