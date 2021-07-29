28 июля — День Крещения Руси. Эта дата является праздничной для православных верующих не только в РФ, но и в ряде сопредельных стран, чья территория является частью исторической России. В частности, УПЦ (МП) уже провела крестный ход, число участников которого исчисляется сотнями тысяч верующих. Все события, связанные с празднованием очередной годовщины крещения Руси, — в трансляции ИА REGNUM.

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890

15:57 27.07.2021 Празднование Крещения Руси — общенациональный праздник, Крещение сформировало российскую государственность и государственность других стран исторической Руси. Крещение Руси поместило нашу культуру в христианский контекст, во многом сформировало ее.

15:57 27.07.2021 Крещение Руси — событие мирового масштаба, изменившее весь мир, выведшее на историческую арену наш народ. Народы, вышедшие из киевской крещальной купели, продолжают оставаться едиными, несмотря на попытки их насильственно разделить. Русская православная церковь объединяет народы, связанные Владимировым Крещением, где бы они ни проживали.

15:57 27.07.2021 Равноапостольный князь Владимир является символом общего прошлого и будущего народов, проживающих на пространстве исторической Руси.

16:22 27.07.2021 День Крещения Руси — праздник всех стран, существующих сегодня на земле исторической Руси.

16:23 27.07.2021 День Крещения Руси — праздник всей Церкви, которая состоит из Русской, Украинской православных церквей, Православной церкви Молдавии, Белорусского экзархата, митрополичьих округов и т. д. Это праздник всей Церкви во главе с ее предстоятелем патриархом Кириллом.

16:24 27.07.2021 Колокольный звон, который прокатится в полдень по местному времени по всем храмам и церквям стран исторической Руси, — символ их единения в торжестве.

16:24 27.07.2021 С празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году началась новая эра церковно-государственных отношений. От разрушения исторической преемственности к ее восстановлению.

16:43 27.07.2021 Патриарх Кирилл. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:00 27.07.2021 В России в День Крещения Руси во всех храмах, церквях и монастырях пройдут торжественные праздничные богослужения с совершением по окончании Литургии молебна по особому чину. Ровно в полдень по местному времени в каждом храме и соборе Русской православной церкви прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!» , что станет продолжением традиции, заложенной по благословению Святейшего патриарха Кирилла в 2012 году, когда волна единовременного перезвона впервые объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана. Святейший патриарх Московский и всея Руси в День Крещения Руси совершит праздничную Литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

17:01 27.07.2021 На Украине верующие начнут собираться в Киев для празднования Дня Крещения Руси. Их движение в Киев из всех уголков Украины покажет в ходе трехдневного круглосуточного телемарафона «1033 года Крещению Руси. Люди» телеканал «Первый независимый» («Перший незалежний»). Верующих будут сопровождать 50 съемочных групп. Вся страна сможет увидеть вживую, как православные верующие готовятся к знаковому событию в своей жизни. Каждый зритель сможет почувствовать силу молитвы тех, кто пойдет по пути Крещения Руси. Телемарафон на «Первом независимом», организованный телеканалом совместно с международной общественной организацией «День Крещения Руси», объединит верующих, которые будут идти в Киев, а священники канонической Украинской православной церкви в прямом эфире будут поддерживать молитвой и словом тех, кто повторяет путь своих предков. Трансляция будет идти из открытых студий в Киево-Печерской лавре и на Владимирской горке. Зрители и гости телеканала в прямом эфире будут говорить о важности веры в современном мире. Каждый, кто встретит журналистов «Первого независимого» в эти дни на улицах страны, сможет выйти в прямой эфир и поделиться с ближними своими мыслями, верой и любовью.

17:02 27.07.2021 27 июля 2021 года от памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру в Киеве начнется крестный ход, который пройдет в Киево-Печерскую лавру. Крестный ход возглавят чудотворные иконы Пресвятой Богородицы и святыни, доставленные в Киев из разных уголков Украины. Ожидается прибытие на празднование в Киев Почаевской иконы Пресвятой Богородицы, Святогорской иконы Пресвятой Богородицы, Зимненской иконы Божией Матери и Касперовской иконы Божьей Матери. Также будет ковчег с мощами святого князя Владимира и другие святыни. Все святыни и днем, и ночью будут доступны для поклонения верующих в Киево-Печерской лавре до вечера 28 июля. У святынь постоянно будут совершаться акафисты и молебны.

17:31 27.07.2021 Владимир Святославич на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. (сс) Дар Ветер

17:34 27.07.2021 В Киеве без инцидентов завершился крестный ход в честь годовщины Крещения Киевской Руси, сообщила 27 июля около 17:00 по местному времени патрульная полиция столицы Украины. Как отметили силовики, полноценное движение транспорта в центре Киева восстановлено. Правонарушений в ходе мероприятия зафиксировано не было. Полиция Киева подсчитала, что в массовых мероприятиях по случаю 1033-летия Крещения приняли участие около 55 тысяч граждан. При этом, по подсчётам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в крестном ходе в столице Украины приняли участие 350 тыс. человек. Подробности в материале: Полиция в 7 раз «понизила» количество участников крестного хода в Киеве

18:52 27.07.2021 В церкви. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:06 27.07.2021 28 июля 2021 года, в день равноапостольного князя Владимира и в День крещения Руси, в 9 утра в Киево-Печерской лавре начнется праздничная божественная литургия. Во всех храмах Украины в этот день будут совершаться праздничные богослужения. А в 12:00 во всех храмах и церквях прозвучит праздничный перезвон-благовест «Слава тебе, Боже!».

19:07 27.07.2021 В День крещения Руси патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин совершит божественную литургию в храме равноапостольного князя Владимира города Минска. Во всех храмах и церквях прозвучит праздничный колокольный перезвон, состоятся праздничные богослужения.

21:08 27.07.2021 Владимирский собор в Херсонесе. (сс) Andrew Butko

22:10 27.07.2021 Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890

07:13 28.07.2021 Сегодня, 28 июля (15 июля по ст. ст.), День памяти равноапостольного великого князя Владимира (1015) — День Крещения Руси. В этот день в первую очередь верующие вспоминают о Крещении Руси, состоявшемся 1032 года назад — в 988 году. На государственном уровне годовщина этого события уже в одиннадцатый раз будет отмечаться как День Крещения Руси.

08:04 28.07.2021 «41% граждан Украины согласны с Путиным, что русские и украинцы — один народ. Ещё раз: 7 лет украинизации, русофобства, дискриминации русского языка так и не превратили Украину в тотальную анти-Россию. Нас очень много, хоть сегодня мы и чужие в своей стране. С днём крещения Руси, народ русский и украинский! Одна Русь — одна вера — один народ», — подчеркнул на своей странице в социальной сети Facebook украинский политологАлександр Скубченко. Читайте также: Соцсети Украины: «Так и не превратили Украину в тотальную анти-Россию!..»

08:26 28.07.2021 Лидер партии «Родина» депутат Госдумы Алексей Журавлёв сердечно поздравляет с Днем крещения Руси. «Сердечно поздравляю русских, белорусов и украинцев, православных россиян и соотечественников за рубежом с замечательным праздником — Днем крещения Руси! Это великое событие имеет для всех нас не только абсолютную духовную ценность, но и колоссальное культурно-историческое значение. Напоминает нам об укорененном в веках национальном и цивилизационном единстве Русского мира, которое никаким врагам разрушить не под силу!» — отметил Журавлёв в Facebook. Алексей Журавлёв. Duma.gov.ru

08:27 28.07.2021 Красноярская епархия проведёт в соцсети «ВКонтакте» прямую трансляцию праздничного колокольного перезвона в честь Дня Крещения Руси.

09:02 28.07.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем Крещения Руси и пожелал здоровья и всего наилучшего. «Выбор, сделанный более тысячи лет назад святым равноапостольным князем Владимиром в пользу христианства, определил становление российской государственности, наш цивилизационный путь. Оказал решающее влияние на жизнь общества, развитие просвещения и культуры. На основе этого выбора формировались духовно-нравственные ценности и традиции, объединяющие многонациональную, многоконфессиональную Россию», — цитирует Володина сайт Госдумы.

09:21 28.07.2021 День Крещения Руси, которое состоялось в Киеве 28 июля 988 года и связано с именем святого равноапостольного князя Владимира, отмечают в России. Об этом: В России отмечают День Крещения Руси

09:27 28.07.2021 Крещение князя Владимира. Фреска Виктора Васнецова во Владимирском соборе в Киеве

09:31 28.07.2021 Богослужения в честь Дня крещения Руси состоятся в каждом храме Ростовской области.