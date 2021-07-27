Саратов, 27 июля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием четырех легковых автомобилей в Саратовской области все эти транспортные средства сгорели, и при этом погиб один человек. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

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По информации ведомства, столкновение четырех легковых автомобилей — Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114 — произошло на 367-ом километре дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» примерно в 12:10 (11:10 мск) и после этого все четыре машины сгорели.

«В результате ДТП, по предварительным данным, один человек из ВАЗ-2110 погиб, четверо доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следственное управление СК РФ по Саратовской области начало доследственную проверку по факту этой автомобильной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту ДТП на трассе «Колыма» в Магаданской области, в результате которого погибли двое взрослых, возбудили следователи.