Москва, 27 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Джиган представил песню под названием «На чиле». Композиция доступна для прослушивания на цифровых площадках с 27 июля.

Neji007 Рэпер Джиган

Название сингла является отсылкой к популярному видео Джигана, которое «завирусилось» в интернете. В записи песни приняли участие рэперы Егор Крид, The Limba, blago white, OG Buda, Тимати, SODA LUV, а также Гуф.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из своих прямых эфиров Джиган произнёс фразу, которая впоследствии стала интернет-мемом. «Пока на расслабоне, на чиле (от слова chill — расслабляться)», — сказал он.