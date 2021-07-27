Леверкузен, Германия, 27 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Пожар, разгоревшийся после мощного взрыва на территории центра по утилизации отходов в германском городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, в настоящее время потушен. С огнём удалось справиться около полудня. Это видно на снимках, сделанных с вертолёта и опубликованных Bild, сообщает телеканал Rai News 24.

Pikabu.ru/ Пожар на заводе. Ухта

«Масштабы и причина ущерба в настоящее время неизвестны», — заявили в местной полиции, добавив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся поиск пропавших без вести.

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По данным полиции, при взрыве на химпредприятии в Леверкузене несколько человек получили ранения. Как сообщила компания-оператор Currenta, после катастрофы на мусоросжигательном заводе пропали без вести пять сотрудников предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный взрыв на химическом предприятии, расположенном на территории промзоны Chempark в районе Висдорф (город Леверкузен) и находящемся под управлением компании Currenta GmbH & Co. OHG, произошёл около 09:40 по местному времени (10:40 мск) 27 июля. на данный момент известно о 16 пострадавшем и одном погибшем.