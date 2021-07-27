Москва, 27 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Около половины жителей России (48%) при выборе кредита, прежде чем принять окончательное решение, рассматривают несколько предложений от разных банков, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Кредит

Почти каждый пятый (24%) ориентируются на предложение всего от одного банка и не ищут других вариантов. Ещё 12% рассматривают несколько вариантов предложений, но только от одной кредитной организации.

Чаще других предложения банков сравнивают граждане, желающие оформить кредит на покупку недвижимости (63%) или автомобиля (61%). Решающий фактор для принятия решения — консультации сотрудников банка (31%), информация о кредите в интернете (24%) и в отделении банка (23%).

Опрос проведен в марте-апреле 2021 года во всех федеральных округах РФ. Опрошены 10 тыс. заемщиков, оформивших кредиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в России кредитные обязательства перед банками имеет почти половина жителей России.

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