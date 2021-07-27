Воронеж, 27 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено в Воронеже по факту ДТП, в котором погиб трёхмесячный ребёнок. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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По предварительной версии следствия, около 21:00 26 июля на ул. Антоново-Овсеенко столкнулись автомобили ВАЗ-21 124 под управлением 31-летнего местного жителя и автомобиль ВАЗ-21 310 «Нива» под управлением 30-летнего жителя Воронежа. В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажир автомобиля «Нива» — трехмесячная девочка. Семь человек получили травмы.

«В настоящее время следователями назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего, направлены запросы в медучреждения, а также по установлению наличия и изъятию видеозаписей дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, в ведомстве взяли под контроль расследование дела. Также решается вопрос о передаче дела в следственный отдел по Коминтерновскому району СУ СК РФ по Воронежской области.