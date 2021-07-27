Москва, , 15:51 — REGNUM Перечень одурманивающих веществ, включающий закись азота — так называемый веселящий газ, утверждён российским правительством. Соответствующее постановление опубликовано 27 июля на официальном портале правовой информации.

Баллончики с закисью азота DMTrott

Список одурманивающих веществ утверждён в соответствии с федеральным законом «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации». К таковым веществам отнесли также ксенон, а также смеси димедрола и доксиламина с этиловым спиртом.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент РФ Владимир Путинподписал закон о штрафах за пропаганду закиси азота. Закон, запрещающий свободный оборот в России «веселящего газа», начал действовать с 1 января.

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