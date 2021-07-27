Москва, 27 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Запрет на экспорт бензина стоит рассматривать исключительно как временную меру, так как в противном случае это может принести много долгосрочного негатива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил эксперт по энергетике финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, комментируя соответствующие планы российских властей.

Images Money Дорогой бензин

«Запрет экспорта можно применять только как сугубо временную меру на период ремонта нескольких НПЗ, — сказал Митрахович. — Краткосрочные последствия — ограничение роста цен либо даже небольшое их снижение, но много долгосрочного негатива. Через запрет экспорта мы дестимулируем компании вкладываться в переработку. Она сейчас и так на грани приемлемой рентабельности из-за установленной налоговой системы, в том числе из-за эффектов налогового маневра (сокращение экспортной пошлины и увеличение НДПИ). Не будет стимулов развивать НПЗ — ждем рисков локальных дефицитов и снижения качества топлива».

Как полагает эксперт, если власти РФ все-таки и введут этот запрет, то не более чем на несколько недель.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов, призвал власти РФ задуматься о создании механизмов устойчивого снижения цен на топливо.