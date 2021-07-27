Элиста, 27 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Элисте список обманутых дольщиков может пополниться новыми фамилиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Республики Калмыкия.

Admkrai.krasnodar.ru Долгострой

В ходе прокурорской проверки выявлено, что городская администрация передала в аренду компании «Кристалл-Строй» земельный участок на улице Хомутникова, предназначенный для жилой застройки.

«По данному адресу неизвестными лицами ведётся строительство блокированных жилых домов. Информация о застройщике в Единой информационной системе жилищного строительства отсутствует. В этой связи надзорное ведомство предостерегает жителей республики о возможном нарушении их прав при участии в долевом строительстве», — обратились к населению сотрудники прокуратуры.

Дольщиков просят обратиться в прокуратуру Элисты.