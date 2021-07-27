Уфа, 27 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Бывшего начальника отдела УФНС РФ по Башкирии и руководителя фирмы обвинили в махинациях при проведении аукционов и выполнении государственных контрактов в регионе. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, с июня по ноябрь 2018 года руководитель компании «УралСтройАрт» убедил сотрудника налоговой службы содействовать в заключении с его предприятием госконтрактов на капитальный ремонт административных зданий инспекций ФНС РФ по региону.

«С этой целью предприниматель организовал разработку технического задания, которое содержало требования, заведомо влекущие за собой ограничение количества участников аукциона или ограничивающие доступ к участию в нем. Также коммерсант помогал обнаружить несоответствия поступивших предложений аукционной документации, которые начальник отдела УФНС России по РБ использовал в ходе заседания закупочной комиссии, что являлось основанием для исключения заявок иных участников», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователи считают, что после заключения госконтрактов 40-летний директор фирмы похитил более 370 тысяч рублей, изготовив и подписав заведомо подложные акты приемки выполненных работ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела будут направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в суд Башкирии передадут дело о хищении денег при строительстве детсада.