Салехард, 27 июля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. На Ямале с начала пандемии выявили уже 43 102 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 131 обнаружили за последние сутки. Вылечились уже 40 988 человек.

С начала пандемии в регионе скончались от COVID-19 уже 465 пациентов. Из них двое за последние сутки.