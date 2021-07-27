Триполи, , 15:43 — REGNUM В ливийском городе Бени-Валид вооруженные люди напали на тюрьму, несколько заключённых сбежали. Об этом 27 июля сообщает агентство AAC со ссылкой на источники.

Ливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что нападение совершили несколько боевиков, принадлежащих действующим на западе страны группировкам.

В результате несколько заключенных сбежали. Также во время нападения был похищен автомобиль, принадлежащий руководству тюрьмы.

Как сообщалоИА REGNUM, в Ливии долгое время продолжалась внутренняя война между двумя противоборствующим сторонами — парламентом, избранным народом, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром, и Правительство национального согласия во главе с Сарраджем, сформированное при участии стран Евросоюза и ООН.

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