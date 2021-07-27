Триполи, 27 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В ливийском городе Бени-Валид вооруженные люди напали на тюрьму, несколько заключённых сбежали. Об этом 27 июля сообщает агентство AAC со ссылкой на источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

Отмечается, что нападение совершили несколько боевиков, принадлежащих действующим на западе страны группировкам.

В результате несколько заключенных сбежали. Также во время нападения был похищен автомобиль, принадлежащий руководству тюрьмы.

Как сообщалоИА REGNUM, в Ливии долгое время продолжалась внутренняя война между двумя противоборствующим сторонами — парламентом, избранным народом, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром, и Правительство национального согласия во главе с Сарраджем, сформированное при участии стран Евросоюза и ООН.

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