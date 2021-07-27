Катманду, 27 июля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Департамент иностранной занятости Израиля объявил о 1000 вакансий для непальцев, желающих работать заграницей. Об этом сообщает 27 июля The Humalayan Times.

495756 Израиль

Власти Израиля готовы нанять 700 женщин и 300 мужчин на позиции младшего медицинского персонала. Процесс найма будет проходить по модели «правительство-правительству».

Члены правительства Израиля и Непала в прошлом году подписали трудовой пакт. Первые 500 работников уже получили приглашение на работу.

В правительстве Израиля уже заявили, что ежемесячная зарплата работника составляет 5300 новых израильских шекелей (шекелей), что эквивалентно 193 000 непальских рупий.

Срок действия контракта составит один год и может быть продлен до пяти лет. Работник должен сам обеспечить себя питанием, а жилье предоставляет работодатель.

Любой, кто уже работал в Израиле и чьи родители, супруги или дочери проживают в Израиле или в настоящее время работают там, не имеет права участвовать в отборе.