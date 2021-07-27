Леверкузен, Германия, 27 июля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Последствия взрыва на химзаводе в немецком Леверкузене угрожают городу. Об этом заявил представитель компании Chempark в ходе брифинга 27 июля.

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По его словам, на предприятии горели хлорсодержащие растворители. Результатов об исследовании выбросов пока нет.

«Вот почему мы не сняли предупреждение (об угрозе)», — сказал представитель компании.

Он также сообщил, что в результате взрыва погиб один человек, ещё 16 пострадали, а четверо числятся пропавшими без вести. Состоянии двоих пострадавших тяжёлое.

Известно, что в центре по переработке и хранению отходов взорвалась цистерна. После взрыва горожан призвали не открывать двери и окна.

Как сообщало ИА REGNUM, в немецком городе Леверкузене в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия произошёл мощный взрыв на мусоросжигающем предприятии. К настоящему моменту пожар удалось потушить, причины ЧП пока неизвестны.

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