Вашингтон, 27 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Американская певица Пинк (Pink) поддержала норвежских спортсменок, выступивших против откровенной формы для соревнований. Об этом сообщило издание TMZ.

VirusMaster Гандбол

Как отмечает СМИ, артистка гордится женской сборной Норвегии по гандболу, поэтому предложила ей заплатить штраф в размере €1,5 тыс. Она также призвала «оштрафовать за сексизм» Европейскую федерацию гандбола.

ИА REGNUM напоминает, что на чемпионате Европы по пляжному гандболу спортсменок из Норвегии оштрафовали за выступление в шортах. Дело в том, что по правилам Европейской федерации гандбола размер плавок для выступления не должен быть больше десяти сантиметров по бокам.