Москва, , 15:41 — REGNUM Власти Северной Кореи считают, что большое количество небольших подводных лодок в случае военного конфликта смогут создать большие проблемы противнику, оказавшемуся возле корейских берегов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал выводы экспертов The National Interest, которые сообщили о том, что у КНДР есть «устрашающий козырь» — армада мини-субмарин.

Подводная лодка

«Активное строительство малых субмарин идет в Северной Корее уже не одно десятилетие. И они составляют заметную часть флота еще с 1980-х годов. Расчет идет на то, что они совершенно не собираются бороться за контроль над мировым океаном. Для властей КНДР по большому счету важны действия в прибрежных водах. Для них важно обеспечить высадку разведывательных диверсионных групп на территорию Южной Кореи. И на эти группы сделана большая ставка, — сказал Ланьков. — Им важно максимально затруднить действия флотов потенциальных противников у своего побережья. По всей видимости, они считают, что имеет смысл построить большое количество малых подводных лодок, пусть с ограниченной мореходностью и не очень мощным вооружением, с расчетом на то, что эти лодки будут действовать в непосредственной близости от родных берегов, создавая проблемы любому противнику. Нечто похожее называлось «москитным флотом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти КНДР обвинили руководство Южной Кореи в эскалации напряженности на Корейском полуострове.

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