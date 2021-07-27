Минск, 27 июля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Десять лет колонии по делу о поджоге танка Т-72 получил 26-летний житель Минска. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Белоруссии.

Uralvagonzavod.ru Танк Т-72Б3

«Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя столицы М., которому инкриминировано совершение акта терроризма. По материалам уголовного дела М. в ночь с 30 на 31 января 2021 года совершил акт терроризма путем поджога военной техники — танка Т-72. Впоследствии он распространил в сети интернет видеозапись с фрагментом преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в результате действий обвиняемого появилась объективная опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений и наступления иных тяжких последствий.

Кроме того, указывается, что, по мнению обвинителей, целью этого поступка являлось «воздействие на принятие решений органами власти, устрашение населения, а также дестабилизация общественного порядка».

«С учетом представленных доказательств суд Фрунзенского района г. Минска признал обвиняемого виновным и на основании ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в приграничных с Белоруссией районах Литвы из-за массового наплыва нелегальных мигрантов в республику с белорусской территории, обратилось к литовскому правительству министерство внутренних дел страны.