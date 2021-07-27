Пермь, 27 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Перми наложен запрет на работу пожароопасного ресторана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Ресторан

Ранее объект был проверен, и представители прокуратуры и МЧС выявили нарушения в документации, недочеты в эксплуатации систем оповещения и установок противопожарной защиты, отсутствие эвакуационных выходов и огнетушителей в кухонных помещениях.

«Каждый из этих недостатков мог стать фатальным. Ситуация усугублялась тем, что огнеопасное кафе находится в жилом доме», — отметили приставы.

Суд вынес решение о запрете эксплуатации помещения, в котором находится ресторан, до устранения всех выявленных нарушений. Здание было опечатано, однако бизнесмены проигнорировали запрет и возобновили работу ресторана. Предприниматели ссылалась на то, что устранили недостатки, но документы в качестве свидетельства не представили. Ресторан опечатан повторно, а в отношении нарушителя возбуждено административное дело.