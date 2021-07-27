Москва, 27 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Власти КНДР решили помочь нынешней правящей партии Южной Кореи удержаться у власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал новость о том, что КНДР восстановила прямую связь с Южной Кореей.

yeowatzup Демарцкационная линия между Южной Кореей и КНДР

«Тут могут быть два обстоятельства. Во-первых, в Южной Корее надвигаются президентские выборы, и в Северной Корее хотели бы, чтобы эти выборы выиграла нынешняя правящая партия, — сказал Ланьков. — Все дело в том, что эта партия настроена по отношению к Пхеньяну куда более позитивно, чем оппозиция, которая состоит из радикальных антикоммунистов. Поэтому не исключено, что северокорейцы хотят немного помочь нынешней левоцентристской администрации набрать политические очки. Создать условия, при которых официальный Сеул отрапортовал бы о каком-то дипломатическом прорыве или победе как раз накануне выборов».

Во-вторых, как пояснил Ланьков, северные корейцы настроены на то, чтобы добиться от американцев и южнокорейцев смягчения санкционного режима и получить от них какую-то помощь.

«Дело в том, что из КНДР поступают крайне тревожные сообщения об экономической ситуации и, главное, о видах на урожай. Связано это с санкциями, с жесточайшим карантином, который привел к прекращению торговли и нанес сильный ущерб производству и поступлению минеральных удобрений, с откатом реформ, с частичным сворачиванием бригадного подряда и с климатическими условиями — уникальной жарой и тяжелой засухой, которая наблюдается на всем Корейском полуострове», — сказал востоковед.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, что стало поводом для разрыва линий связи между Южной Кореей и КНДР.