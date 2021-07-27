Рязань, 27 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Рязанской области 27 июля подтверждено 134 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. От осложнений скончались четыре пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,39%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 34 656 жителей. Выздоровели 32 258 человек, в том числе 115 пациентов выписаны за сутки.

По данным федерального оперштаба, зарегистрировано четыре летальных исхода, в целом от осложнений в регионе скончался 781 ковид-пациент.