Кишинёв, 27 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Молдавии ожидают получить партию вакцины от COVID-19 от компании Pfizer до конца июня. Об этом 27 июля сообщил эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Вячеслав Гуцу в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Pfizer передает эту вакцину нам через частную компанию. Транспортировка практически обеспечена», — сказал Гуцу.

Он сообщил, что это будет первая партия вакцины Pfizer из 700 тыс. доз, закупленных в мае правительством страны. Точного количество доз препарата, которое должны привезти, представитель Национального агентства общественного здоровья не сообщил.

Напомним, в Молдавии вакцинация от COVID-19 стартовала в начале марта. За это время более 560 тыс. жителей республики получили первую дозу прививки, а более 410 — вторую.