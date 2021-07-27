Москва, 27 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Оценивать любую схему для мошенничества можно по одному параметру — количеству обманутых людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

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«Чем больше граждан попадается на свежую схему, тем лучше она работает. И наоборот — чем меньше людей получается обмануть, тем изощреннее и «умнее» становятся новые схемы обмана. Но, исходя из информации по новому способу мошенничества, какого-то массового урона она не нанесет.

Все достаточно просто — сейчас люди максимально недоверчивы и отправлять свои данные через соцсети чат-ботам для получения выигрыша в лотереях или розыгрышах, о котором они слышат в первый раз, не будут. Это первый момент.

Второй момент — сейчас новые способы мошенничества максимально быстро выходят из тени и их методика быстро распространяется СМИ.

А кроме распространения информации о том, что появился новый кейс и обращать на него внимание не стоит, эти данные поступают и в компании, занимающиеся кибербезопасностью и производством антивирусных систем, которые распознают фишинговые ссылки и сайты.

Самый простой индикатор у таких ссылок — начало адреса не https, a http — это показатель того, что подключение не защищено. В остальном же стоит просто игнорировать такие ссылки, а в случае, если гражданин все-таки попал в такую историю, проинформировать банк и заблокировать карту», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники в России придумали очередной способ выманить деньги у граждан — мошенники используют для этого якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов.

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