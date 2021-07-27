Москва, 27 июля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Северная Корея разорвала прямую связь с Южной Кореей после того, как в направлении КНДР были запущены аэростаты с листовками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля рассказал профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал новость о том, что Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между двумя странами, которые были разорваны год назад.

Karl Baron На демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей

«Сразу нужно объяснить, что тогда произошло. Начиная с 9 июня 2020 года северокорейское руководство в лице сестры Ким Чен Ына и ряда других официальных лиц выступило с серией заявлений, в которых утверждалось, что Северная Корея не желает иметь никаких дел с Южной Кореей, — рассказал Ланьков. — Причиной этого были действия северокорейских эмигрантских групп, которые при поддержке южнокорейских правоконсервативных организаций занимались запуском аэростатов с листовками в направлении Северной Кореи. После этого Северная Корея демонстративно взорвала центр межправительственной связи, который располагался на северокорейской территории, но был построен, естественно, на южнокорейские деньги».

Как пояснил Ланьков, после этого на протяжении года с небольшим все многочисленные линии прямой связи не действовали.

«Точнее говоря, технически все линии находились в абсолютно исправном состоянии, и каждое утро ответственные за их работу южнокорейские чиновники и военные пытались связаться с северокорейскими адресатами, — сказал Ланьков. — Однако на северокорейской стороне никто не брал трубку. Однако сегодня утром северокорейцы взяли трубку и согласились на проведение регулярных контрольных сеансов связи два раза в сутки. Как и было предусмотрено ранее действовавшими протоколами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидеры двух стран также договорились о скорейшем восстановлении взаимного доверия и возобновлении дипломатических отношений.