Пенза, 27 июля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Пензенской области продлят мораторий на стоимость аренды недвижимости и продаваемых земельных участков. С инициативой о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях ковидных ограничений 27 июля выступил врио губернатора Олег Мельниенко.

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Одним из предложений стала индексация ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Пензенской области. По словам Мельниченко, 95% арендаторов госимущества составляют субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Им приходится преодолевать экономические последствия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Для того, чтобы поддержать арендаторов и предотвратить расторжение действующих договоров, необходимо в 2022 году не повышать ставки арендной платы за пользование государственным имуществом Пензенской области», — отметил врио губернатора.

Еще один немало важный вопрос касался замораживания цен на землю для собственников недвижимости. Это позволит поддержать население в период действия на территории региона режима повышенной готовности.

До 1 января 2023 года не будет повышаться цена на земельные участки при продаже их собственникам недвижимости. Также не будет увеличиваться размер платы за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения, заявил Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 31 августа включительно.

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