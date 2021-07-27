Москва, 27 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. По слухам, просачивающимся из Северной Кореи, борьба с иностранным влиянием дошла до того, что людей могут подвергнуть достаточно серьезным наказаниям даже за «неподобающую» прическу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

John Pavelka Флаги КНДР

«Закручивание гаек началось около 2015−2016 годов, но приняло особенно яростный характер с лета прошлого года, — сказал Ланьков. — По поступающим из КНДР слухам, людей могут в некоторых случаях подвергнуть серьезным наказаниям вплоть до ареста, например, за неподобающую прическу или слишком явное подражание южнокорейскому стилю, который они могли выучить только из строжайшим образом запрещенных южнокорейских фильмов. Разумеется, речь идет о слухах».

Как подчеркнул Ланьков, северокорейская официальная печать полнится призывами к бескомпромиссной борьбе с чуждыми влияниями, защите национальных революционных традиций и чистоты корейского языка.

«При этом под чистым корейским языком подразумевается, естественно, пхеньянский диалект, — сказал Ланьков. — Всё это, в общем, напоминает борьбу с джинсами, длинными волосами и вокально-инструментальными ансамблями в СССР 1970−1980-х годах. Но в КНДР эта борьба ведется с большей жесткостью. В том числе и потому, что Северная Корея — это страна несравнимо более жесткая, чем, скажем, Советский Союз 1970-х годов».

По словам эксперта, главное опасение северокорейских властей заключается в том, что северокорейская молодежь показывает не просто интерес к Южной Корее, но и может отнестись к ней как к чему-то образцовому и достойному подражания.

«Понятное дело, что за этим будет скрываться и отторжение всего северокорейского и идеологически правильного. Понятное дело, что правительству это не нравится. И оно сейчас с этим борется, используя самые разные методы, включая и полицейские», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее востоковед рассказал о том, какую кинопродукцию предпочитают смотреть жители Северной Кореи.