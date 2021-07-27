Москва, 27 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Жители Северной Кореи уже давно предпочитают смотреть южнокорейские фильмы и сериалы, контрабандой завезенные в КНДР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал информацию о том, что в Северной Корее начали бороться с культурным и языковым влиянием Южной Кореи.

(сс) stephan КНДР

«Это связано с проникновением в КНДР большого количества иностранной видео‑ и аудиопродукции либо южнокорейского производства, либо дублированной в Южной Корее, — объяснил Ланьков. — Северокорейцы уже давно предпочитают смотреть ввезенные контрабандой иностранные фильмы, в том числе и южнокорейские, а не официальную кинопродукцию, которую они считают скучной и которая у значительной части молодежи вызывает откровенное раздражение. Можно вспомнить, как в СССР в 1980-е и в 1970-е годы молодежь относилась к официальной советской музыке, которая нравилась старшему поколению».

Как пояснил Ланьков, в настоящее время лидер КНДР Ким Чен Ын проводит линию на максимальное закрытие страны.

«В условиях, когда разрыв в уровне доходов между Северной и Южной Кореей (по северокорейским данным!) является примерно 25-кратным, неудивительно, что северокорейское правительство боится того, что среди молодежи увлечение Южной Кореей и южнокорейским языком будет способствовать распространению антиправительственных и диссидентских настроений. Именно поэтому северокорейское правительство решило закрутить гайки», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее востоковед объяснил, на каком диалекте предпочитает общаться между собой северокорейская молодежь.