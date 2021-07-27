Банда-Ачех, Индонезия, 27 июля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Более 30 рыбаков из индонезийской провинции Ачех были задержаны властями Таиланда, сообщает Antara.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Рыбак

Береговая охрана Таиланда задержала 32 индонезийских рыбака, которые нарушили территориальные воды Таиланда.

Генеральное консульство Индонезии будет продолжать выступать за немедленное освобождение индонезийских рыбаков.

Как сообщало ИА REGNUM, почетное консульство Индонезии открылось в городе Львов на западе Украины.

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