Сингапур, , 15:37 — REGNUM Соединенные Штаты стремятся наладить стабильные и конструктивные отношения с Китаем. Об этом 27 июля заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в Сингапуре, где он находится с визитом, его слова приводит агентство Reuters.

Ллойд Остин (сс)Senior Airman Perry Aston

«Мы не дрогнем, когда наши интересы под угрозой. Однако мы не стремимся к конфронтации. Я привержен достижению конструктивных, стабильных отношений с Китаем, включая вопросы связи в кризисных ситуациях с Народно-освободительной армией Китая», — сказал он.

При этом, как отмечается агентство, на данный момент отношения между Китаем и США находятся «на самом низком уровне за последние десятилетия».

В то же время, сам глава Пентагона с момента своего назначения в январе на эту должность неоднократно заявлял о желании провести встречу с представителями Вооруженных сил Китая.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times со ссылкой на ядерных экспертов из Федерации американских учёных сообщила, что власти Китая строят в пустыне в 1200 милях (более 1,9 км) к западу от Пекина 110 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет.