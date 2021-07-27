Тегеран, 27 июля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Террористическую группу, которая действовала в иранской провинции Западный Азербайджан, обезвредили силы безопасности Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), группу из трёх человек выявили в районе города Букан на северо-западе страны. Во время операции против террористов двое из них были убиты, один — ранен.

Террористам попытались помочь трое их сообщников, их удалось арестовать.

В Иране регулярно проходят операции по выявлению антиправительственных формирований. Так, 26 июля стало известно о задержании 36 диверсантов.

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