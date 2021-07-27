Киев, 27 июля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. По подсчётам Украинской православной церкви (УПЦ) в крестном ходе в честь 1033-летия крещения Руси в Киеве приняли участие 350 тыс. человек. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) 27 июля в комментарии журналистам телеграм-канала Klymenko Time.

Church.ua Крестный ход в Киеве

Пресс-служба Национальной полиции Украины пока не давала оценку числа участников шествия.

Ранее местные журналисты оценили число участников крестного хода минимум в 100 тыс., отметив, что людей может быть в разы больше.