Москва, 27 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Посольстве Венгрии уточнили, что потребуется российским туристам для въезда в страну. Туристы должны быть вакцинированы от COVID-19, иначе их ждёт карантин, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Парламент Венгрии. Будапешт

Если у граждан РФ есть соответствующее свидетельство о вакцинации против COVID-19, то они могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений, без обязательного карантина и ПЦР-теста на COVID-19 и при наличии действующей шенгенской визы.

В документе не говорится, какой именно вакциной должен быть привиты российские туристы. Но предполагается, что из российских препаратов будет разрешен «Спутник V». Венгрия признала эту вакцину. Визовые центы Венгрии принимают документы на визы в 17 городах России.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия с 27 июля 2021 года открывает въезд для полностью привитых граждан России.

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