Москва, 27 июля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Москве по подозрению в краже почти миллиона рублей у пенсионерки задержана ее 39-летняя сиделка. Об этом 27 июля сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Кража

По данным правоохранительных органов задержанная около двух недель работала сиделкой в квартире пожилых граждан. Имея свободный доступ к вещам хозяев, женщина обнаружила денежные накопления. После этого злоумышленница забрала из сбережений пожилых москвичей 930 тыс. рублей и не вернулась. Обнаружив пропажу, пострадавшая пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Академика Тюленева задержали подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя приезжая женщина. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению», — сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».