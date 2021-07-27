Тирасполь, 27 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский принял чрезвычайного и полномочного посла Австрии в Молдавии Стеллу Аваллоне. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба главы ПМР.

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В пресс-службе отметили, что Аваллоне впервые прибыла в Приднестровье в качестве посла, хотя ранее бывала в республике, когда входила в состав австрийской делегации от ОБСЕ. Сообщается, что стороны наибольшее внимание уделили отношениям ПМР и Австрии.

«Вадим Красносельский отметил, что рассчитывает узнать мнение австрийской дипломатии по поводу ситуации в переговорах, перспектив развития диалога и выстраивания добрососедских отношений двух республик», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Красносельский и Аваллоне обсудили возможные двусторонние экономические и гуманитарные проекты, а также договорились наращивать взаимодействие.

Напомним, мирное урегулирование приднестровского конфликта началось с августа 1992 года. В течение 1996 и 1997 годов Молдавия и Приднестровье подписали ряд меморандумов о нормализации отношений.