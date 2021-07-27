Челябинск, 27 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Челябинске осуждены учредитель ООО «Речелстрой» Андрей Пязок и бывший гендиректор этой организации Сергей Вегельман. Об этом сообщает областное управление СКР.

Gubernator74.ru Борис Дубровский встречается с дольщиками компании Речелстрой

Их признали виновными в привлечении денежных средств граждан с нарушением законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов. Следствие и суд установили, что в 2014—2017 годах эти граждане направили более 617 млн рублей, сданных ранее дольщиками, на цели, не связанные со строительством жилья. ВВ результате они не смогли исполнить перед гражданами своих обязательств.

Подсудимым назначено соответственно два и полтора года заключения. Отбывать сроки они будут в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году обманутые дольщики смогли достучаться до президента России Владимира Путина. Также на проблему обратил внимание теперь уже бывший губернатор Челябинско области Борис Дубровский. После этого достройкой домов занялась компания «Западный луч».