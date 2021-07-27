Омск, 27 июля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Сразу после прививки от COVID-19 не следует разгуливать по торговым центрам и общественным местам. Нужно поберечься и не забывать об усиленной защите от коронавируса. Об этом сообщила доцент кафедры эпидемиологии Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ), кандидат медицинских наук Светлана Туморина.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По словам медика, некоторые омичи совершают ошибку после вакцинации. «Люди говорят о том, что сделал прививку и заболел. Но у нас же делают прививку, открывают забрало и идут с открытой грудью на амбразуру. Нет. Сделали первую прививку, нужно надевать двойную или даже тройную маску, не ходить на тусовки и в рестораны», — цитирует Туморину «Омск-Информ».

Она подчеркнула, что не стоит разгуливать по торговым центрам и общественным местам, а нужно «закрыться и десять дней посидеть в своей норке».

Медик добавила, что заразиться коронавирусом от вакцины невозможно. Некоторые люди идут на прививку уже заражённые, а потом утверждают, что заболели через 5−6 дней после вакцинации. Иммунитет вырабатывается только через 21 день после второй прививки, резюмировала Туморина.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в Омской области выявлено 59 724 носителя коронавируса, выздоровели 44 286 человек, скончались 1660 ковид-пациентов.