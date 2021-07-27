Хертогенбос, Нидерланды, 27 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Взрыв возле халяльной мясной лавки произошёл в городе Хертогенбос в Нидерландах. Об этом сообщает 27 июля голландская полиция.

Взрыв

Взрыв прогремел в ночь на 26 июля. Он повредил дверь магазина, автобусную остановку и пять автомобилей.

Возле лавки нашли второе взрывное устройство, которое не сработало. Эту бомбу обезвредили специалисты.

Из предосторожности жителей близлежащих домов эвакуировали, затем они вернулись в жилища. Кто и зачем устроил взрыв, пока не сообщается — полиция проводит расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте взрывное устройство сработало в голландском городе Бовенкарспеле. Пострадавших не было.

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